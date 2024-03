Scu cha’l cussagl da fundaziun dal premi grischun da litteratura scriva in üna comunicaziun a las medias, s’inscuntra illas poesias da quista terza collecziun lirica da l’autura, üna vusch poetica madüreda chi s-chaffescha purtrets intensivs e finas reflexiuns da sun e sen in connex cul motiv da la minalva chi serviva pü bod per fer pavagls. Las poesias da Jessica Zuan evran ün bel dialog intertextuel cun la tradiziun lirica rumauntscha, cun texts da Luisa Famos, Leta Semadeni, Andri Peer e Dumenic Andry, intaunt eir cun litteraturas d’otras linguas, per exaimpel cun Federico Garcia Lorca, Walter Benjamin u Jean de la Fontaine.





L’autura Jessica Zuan es naschida avaunt quaraunt’ans in Engiadina ed es creschida sü a La Punt-Chamues-ch e Segl Maria. Daspö 17 ans viva e scriva ella a Barcelona. Ella ho publicho aunz «Launa da pavagls» eir ils duos toms lirics «L’orizi / La tempête» e «Stremblidas e s-chima / Beben und Schaum». Sieus cudessh sun gnieus tradüts in tudas-ch, franzes, e catalan, singulas poesias sun gnidas tradütas in taliaun, spagnöl, galiciaun, polac, basc, rumen ed eston. Astrid Alexandre, Martina Linn, Bruno Pedretti ed Artem Pervushin haun miss in musica sias poesias. «Launa da pavagls» es cumparieu dal 2023 in puter tar la Chasa Editura a Cuira e vegn publicho dal 2024 in ün’ediziun bilingua cun üna traducziun in tudas-ch da Claire Hauser-Pult. La surdeda dal Premi grischun da litteratura ho lö als 19 avrigl illa Chesa Fonio a Segl Maria. (cdm/pl)





La Fundaziun Premi grischun da litteratura surdo daspö il 1999 minch’an ün premi doto cun 10 000 francs. Commembers dal cussagl da fundaziun e da la giuria sun Köbi Gantenbein, Arianna Nussio, Luzia Rageth, Rita Schmid e Rico Valär.