«Langlauf findet nun mal draussen statt»

Ein viel gefragter Mann im Zielgelände des 54. Engadin Skimarathons in S-chanf war ESM-Geschäftsführer Menduri Kasper. Noch während das Rennen in Gang war, zog er am Sonntagmittag eine erste Zwischenbilanz und stand am Montagmorgen der EP/PL noch einmal Red und Antwort.