Bereits zum fünften Mal wurde die renommierte gastronomische Auszeichnung der «Kulinarischen Meriten Schweiz» von einer Schweizer Jury aus 15 Experten der Ernährungsbranche an exzellente Küchenchefs und neu auch an Konditoren-Confiseure verliehen. Fabrizio Zanetti, Executive Chef im Suvretta House St. Moritz, gehört in diesem Jahr neu zu den vier Küchenchefs und zwei Konditoren-Confiseuren, denen die prestigeträchtige Auszeichnung überreicht wurde. Fabrizio Zanetti ist in St. Moritz aufgewachsen und hat in Sterneküchen wie das Baur au Lac in Zürich oder das Savoy Grill von Gordon Ramsay in London gekocht. Die Jury der Kulinarischen Meriten Schweiz lobte Zanettis Küche als «frisch und abwechslungsreich sowie reich an Erfahrung, ohne dabei die eigenen Wurzeln zu vergessen». (ep)