Albasini startete am vergangenen Sonntag über die 20-Kilometer beim Massenstart in der freien Technik und zeigte in Schweden einen eindrucksvollen Auftritt. Mit nur 40 Sekunden Rückstand auf den Sieger Johannes Hoesflot Klaebo aus Norwegen kam ...

14 für 12 Monate Die Schweiz hat ja gesagt zur 13. AHV. Die Engadiner Post/Posta Ladina schenkt Neuabonnenten nicht nur den 13. sondern gleich auch noch den 14. Monat. 14 für 12 Monate, das Vorzugsangebot für alle (schon vor dem Ruhestand erhältlich 😀) jetzt Abonnieren Unsere Abos Anmelden