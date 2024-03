Dem Wasserkraftwerk ins Innere geblickt

Dank Revisionsarbeiten sind am Samstag im Rahmen eines Tages der offenen Tür seltene Einblicke in Anlagenteile der Kraftwerkzentrale Pradella der Engadiner Kraftwerke EKW möglich. Die EP/PL durfte Giacum Krüger und Jachen Gaudenz bereits vorgängig bis in den Turbinengang begleiten.