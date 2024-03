Üna fin d’eivna suot l’insaina dal chaunt

A Zuoz es gnida preschanteda l’ideja dal «Inscunter da chaunt». Tenor comunicaziun as tratta tar quist inscunter dad ün nouv format culturel chi ho l’intent da metter a disposiziun mincha duos ans üna plattafuorma per furmaziuns e preschantaziuns, per s’approfundir in tematicas dal chaunt.