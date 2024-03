Contribuziuns da passa 413 000 francs our dal fondo dals fits d’aua

In venderdi s’han radunadas las delegiadas ed ils delegiats da la Corporaziun Energia Engiadina a Zernez per sia radunanza. Ün dals temas principals es statta la discussiun sur da las contribuziuns our dal fondo dals tschinch pertschient dals fits d’aua.