Nötig geworden war diese Massnahme gemäss dem Departement für Infrastruktur, Energie und Mobilität weil Untersuchungen gezeigt haben, dass die natürliche Äschenpopulation im Oberengadin stark rückläufig ist. Zurückgeführt wird dies unter anderem auf den hohen Befischungsdruck. Aber auch die Verschlechterung der Äschenlebensräume unterhalb von S-chanf wegen Murgängen in den Seitengewässern oder die Schwall-Sunk-Effekte werden genannt.

Die Massnahmen gelten für den Inn ab Höhe Maloja Palace bis Einmündung in den Silsersee, zwischen den Oberengadiner Talseen, bei der Brücke Surlej und vom Auslauf des St. Moritzersees bis zur Einmündung der Ova Chamuera. Ebenfalls betroffen sind die Seitengewässer Ova Brattas, Ova Schlattain, Ova Cristanains und der Islabach.



Aufgrund eines kompletten Einbruchs des Fischbestandes in der Maira (Bergell) wegen natürlichen Murgängen ist für dieses Gewässer bis auf Weiteres ein komplettes Fischereiverbot erlassen worden.