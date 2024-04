«Eu n’ha gnü dis ch’eu vaiva quia 20 utschels»

35 utschels sulvadis ha Nadia Scarpatetti da Savognin chürà l’on passà in sia staziun d’utschels. Avant ün on ha ella miss ad ir in sia chasa tuot quai chi voul per üna tala. La FMR ha fat üna visita a l’unica staziun d’utschels tanter Masagn e Lavin.