«Bücher haben mich von Kind an begleitet»

Vera Kaiser hat den Kulturstab der Laudinella AG in St. Moritz an ihre Nachfolgerin Ladina Jann übergeben. 24 Jahre hat sie Kulturbelange weit über die Laudinella AG hinaus vermittelt, gelebt und mitgestaltet. Anstatt nun in den Ruhestand zu gehen, arbeitet sie jetzt die Laudinella-Archive auf.