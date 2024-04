Strasseninformationen: Der Kanton will besser werden

Der Rückreiseverkehr aus dem Engadin war am Ostermontag chaotisch. Dies aufgrund der gesperrten Pässe und Strassen. Die Informationsplattform des Kantons fiel zeitweise aus. «So geht es nicht», sagt Silvaplanas Gemeindepräsident. Er will das Thema an der Präsidentenkonferenz diskutiert haben.