Die Montebello AG speichert jetzt CO2 in ihrem Beton

Die Betonproduktion verursacht hohe CO2-Emissionen. Ein Weg, das schädliche Klimagas zu reduzieren, besteht darin, CO2 aus Biogasanlagen in Fertigbeton zu speichern. Genau dies macht eine neue Anlage, welche das Kies- und Betonwerk Montebello in Pontresina diese Woche in Betrieb genommen hat.