La colliaziun es darcheu serrada

La colliaziun directa tanter Ardez e Ftan vain serrada quista stà fingià pella deschavla jada – per tilla sanar e schlargiar. La via es serrada dürant ils uraris da lavur fin als 13 da settember. La via tanter Ardez e Ftan es d’importanza in cas cha la via chantunala vain serrada.