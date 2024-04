La sfunsella nanina, l’utschè da l’an 2024

La sfunsella nanina ( Zwergtaucher) es gnida declareda scu l’utschè da l’an 2024. Ella es in Engiadina ün utschè chi resta tuot l’an in sieu spazi da viver. Deraseda es ella bod in tuot l’Europa scu utschè stabel, i’ls pajais al nord per part scu migrant chi banduna d’utuon sieu lö da cuver.