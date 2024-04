«Jemand musste den Stein ins Rollen bringen»

Das fachgerechte Kompostieren von Küchenabfällen im eigenen Garten ist nicht überall möglich. Deshalb hat Irene Caduff Hugentobler die Initiative ergriffen und in Guarda erwirkt, dass die Gemeinde Scuol ein Pilotprojekt gestartet hat. So einfach es tönt, so kompliziert ist die Umsetzung.