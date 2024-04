Mit Luzi Heimgartner, Co-Studiengangsleiter der Höheren Fachschule für Tourismus & Management an der Academia Engiadina, Patric Arn, Co-Studiengangsleiter der Fachhochschule Graubünden sowie Angehörigen feierten die Event-Profis ihren Erfolg. Der diesjährige Gastredner, Daniel Schärer von ZugSports, hat den Anwesenden wertvolle Tipps und Ratschläge aus seinem reichhaltigen Erfahrungsschatz als Eventmanager, unter anderem als OK-Chef vom Zuger Seefest, mit auf den weiteren Weg gegeben. Die Feier fand am Abend einen würdigen Abschluss im Hotel Nira Alpina in Silvaplana-Surlej. Abgerundet wurde der Abend mit einem Live-Konzert der einheimischen Band «Dog on the Feet». Speziell feiern lassen konnten sich Jasmin Oberholzer (Eschenbach SG) und Vanessa Hungerbühler (St. Gallen SG) für die besten Diplomarbeit sowie Tanja Bergamin (Luzern LU) für die beste Gesamtnote). Die berufsbegleitende Weiterbildung CAS Event Management wird als Kooperation zwischen der FH Graubünden (Chur) und der HF Tourismus & Management an der Academia Engiadina (Samedan) durchgeführt. Die sechs Module verteilen sich auf ebenso viele verschiedene Standorte. Sie finden alle live an Events der Praxispartner statt. Im Januar 2025 startet die nächste Durchführung des CAS Event Management. (Einges.)





Engadiner Absolvierende des CAS FHGR in Event Management 2023/24: Melanie Pohl, St. Moritz GR; Canan Yilmaz, Sils.