Die statutarischen Geschäfte wurden vom Präsidenten in gewohnt speditiver und sachkundiger Weise ohne Zwischenfragen und einstimmig erledigt. Mit dem ergreifenden und eindrücklichen Musikstück «Der gute Kamerad» gedachte die Versammlung der im vergangenen Jahr verstorbenen Kameradinnen und Kameraden. Der Präsident und die verantwortlichen Chargenträger informierten kurz über die zahlreichen geplanten Veran­staltungen, Projekte, Ausbildungen und Musikfeste in diesem Jahr. Besonders erwähnt wurde die sehr erfolgreiche Teilnahme und das gute Abschneiden der Bündner Vereine am Schweizerischen Brassband-Wettbewerb vom 23. November in Luzern. Ebenfalls im November fand der friedliche «Marsch nach Bern» zugunsten der musikalischen Bildung statt. Andi Kollegger bedankte sich bei der Società da musica Zernez für die tadellos organisierte DV und für das gute Mittagessen. Er dankte auch allen Musikantinnen und Musikanten des Verbandes für ihren unermüdlichen und grossen Einsatz.





Zum Schluss bedankte sich der Präsident Andi Kolleger beim anwesenden Regierungsrat Martin Bühler, beim Standespräsidenten Franz Sepp Caluori, beim Vertreter des SBV Michel Graf und beim Gemeindepräsidenten von Zernez, Domenic Toutsch. Letztere haben mit ihren Grussworten einen wertvollen Beitrag zum guten und entspannten Gelingen der Delegiertenversammlung geleistet.



Autor: Not Janett-Jenal