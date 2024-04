«Plastik macht uns das Leben schwer»

Ein Pilotprojekt in Guarda will erreichen, was in anderen Gemeinden längst funktioniert, das Sammeln von Küchenabfällen und Grüngut. Wobei, funktionieren tut dies unterschiedlich gut, wie die Betreiber der Engadiner Biogas-Anlagen unisono sagen. Ihr Hauptproblem: Plastik.