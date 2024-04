Wie vor 50 Jahren - in Grün

Seit vergangenen Freitag fährt die Lokomotive Ge 4/4II 611 «Landquart» wieder regelmässig auf den Schienen in Graubünden. Dabei handelt es sich um ein Projekt der Stiftung «Grün & Chrom» mit Sitz im Bahnmuseum Albula. Die Stiftung hat zum Ziel Lokomotiven, wie sie ab den 1940er – bis in die 1980er Jahre zum Einsatz kamen, in Betrieb zu halten.