Kurze Stromausfälle in Zernez, Ardez und S-chanf

Am Donnerstag, 18. April kam es während Instandhaltungsarbeiten am Unterwerk Zernez kurz vor 8.00 Uhr zu zwei kurzen Stromunterbrüchen in den Gemeinden Zernez, S-chanf und Ardez. Innert weniger Minuten konnte die Engadiner Kraftwerke AG die Versorgung wieder sicherstellen. Die Abklärungen für die Schutzabschaltung werden noch untersucht.