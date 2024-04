Die Stiftung hat zum Ziel Lokomotiven, wie sie ab den 1940er – bis in die 1980er Jahre zum Einsatz kamen, in Betrieb zu halten. «Wir wollten aus der Lokomotive keine Museumsmaschine machen, die dann 365 Tage im Depot steht», so der ...

Spezial-Angebot Abonnieren Sie jetzt die «Engadiner Post/Posta Ladina» und profitieren Sie aktuell von unserem Spezialangebot: Lösen Sie ein Jahresabonnement und wir schenken Ihnen ein Einkaufsgutschein von Migros im Wert von Fr. 40.– Angebot gültig bis 01.06.2024. jetzt Abonnieren Unsere Abos Anmelden