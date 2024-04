Gemäss Prorektor und Abteilungsleiter Detailhandel, Daniel Ammann, verlangt die Reform vermehrt handlungskompetenzorientierte Lernaufga­ben. Der durchgeführte Anlass war ideal, um die Klasse während der letzten zwei Monate ins Handeln zu bringen und die Verantwortung für die Planung und die Durchführung des Anlasses übernahm. Die Aufgabe erwies sich als geeignet dafür, dass die ganze Klasse sich für einen gelungenen Anlass einsetzte.





Die Lernenden führten überzeugend durch den Abend. Die Klasse gab unter anderem mittels eines selbst erstellten Videos Einblick in den Schulalltag und zeigte auf, wie sie über die Moodle-Lernplattform Luvratori individuell an der Bearbeitung von Lernpfaden arbeitete oder in kooperativen Lernformen die Erstellung von Lernprodukten vorangetrieben wird.





Mathias Frei, Rektor der KBO, zeigt in seiner Präsentation verschiedene Lernformen und die Hintergründe zur Reform auf. Im Anschluss an die verschiedenen Kurzpräsentationen verweilten die gut 40 Gäste an den auf Initiative der Lernenden entwickelten «Marktstände». Bei jedem Marktstand zeigten die Lernenden mit Themengebieten wie dem Arbeitsalltag, Konvink, einer weiteren Lernplattform, überbetrieblichen Kursen, Lernen «früher und heute» und weiteren wertvolle und spannende Inhalte aus ihrer Ausbildung auf.





Nachdem Daniel Ammann in seiner Funktion als Prüfungsleiter über die Details und Eigenheiten der Qualifikationsverfahren nach der Reform informierte, luden die Lernenden ihre Gäste auf einen liebevoll zubereiteten Apéro riche ein. Die Gäste hatten Freude und hinterliessen ein sehr gutes Feedback. Alle gingen zufrieden nach Hause – die Lernenden der DHF22 aber erst etwas später, da sie den Erfolg dieses gelungenen Anlasses sowie den 18. Geburtstag einer Mitschülerin vorgängig ausgiebig feiern wollten. Die Schulleitung der KBO spricht der DHF22 grosses Lob für die überzeugende Organisation und Durchführung dieses Anlasses aus und bedankt sich im Namen aller Gäste für den interessanten Informationsanlass. (Einges.)