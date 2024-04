Ein Claim drückt in wenigen Worten die Positionierung eines Unterneh­mens oder eines Produkts aus. Er vermittelt die Quintessenz. Im Idealfall haben die Nutzerinnen und Nutzer beim Lesen oder Hören des Claims sofort eine gewisse Vorstellung. Fast immer vermittelt der Claim eine Emotion oder eine starke Aussage. Der neue Claim der «Engadiner Post/Posta Ladina» ist bei einem Brainstorming der Redaktion entstanden. Der bisherige Claim «Die Zeitung der Engadiner» erschien uns etwas starr und nicht mehr zeitgemäss. Was ist mit den Engadinerinnen, was mit den Zweitheimischen und den Gästen, welche unsere Zeitung lesen? Beim Prozess zur Schaffung eines neuen Claims haben wir uns folgende Fragen gestellt: Wer sind wir? Für welche Werte stehen wir? Was treibt uns an? Welches Gefühl wollen wir vermitteln? Und was macht uns einzigartig? Der Claim sollte positiv belegt, prägnant und aussagekräftig sowie phonetisch klar sein. Er sollte möglichst zeitlos, kurz und auch emotional sein.





Beim gemeinsamen Brainstorming kristallisierten sich drei Attribute heraus, welche gemäss den Redaktionsmitgliedern unser Produkt auszeich­nen: Heimatverbundenheit, Nähe, Zweisprachigkeit. Und so machten wir uns daran, einen Claim zu kreieren, der möglichst leicht von der Zunge geht, unsere Leserinnen und Leser ansprechen könnte und unsere Identität widerspiegelt. Am Ende hat sich in einer internen Abstimmung über die verschiedenen Vorschläge bei Gammeter Media für die «Engadiner Post» der Claim «vertraut – verbunden – vor Ort» und für die Posta Ladina «confident – collio – da cò» durchgesetzt. (fh)