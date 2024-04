Reto Grundbacher sitzt am Wohnzimmertisch und blättert in einem dicken Ordner. Alle 25 Skitourenwochen, die er im Rahmen der «Engadiner Highlights» mit Mitgliedern des SAC Winterthur geführt hat, sind darin dokumentiert, in Bild und Schrift. ...

