Alle zwei Wochen präsentieren wir Ihnen ein neues KI-Bild, welches allein durch Ihre Rückmeldungen zu einem bestimmten Thema generiert wird. Vor zwei Wochen wollten wir von Ihnen wissen, welchen Sport Sie im Engadin am liebsten betreiben Das nächste KI-Bild erscheint am 9. Mai, drei Tage vor dem Muttertag! Grund genug, um folgende Frage zu stellen: Was bedeutet der Muttertag für Sie? Was sind Ihre Pläne? Und an alle Mütter: Über welche Geschenke freuen Sie sich besonders? Ihre Rückmeldungen inspirieren uns zu einem neuen KI-generierten Bild. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf und beschreiben Sie uns Ihre Muttertags-Ideen in den Kommentaren! Wir freuen uns auf eure Beiträge und wünschen schon jetzt einen wunderschönen Muttertag.