Die Ursprünge der Chesa Frizzoni reichen bis in die Anfänge des 19. Jahrhunderts zurück: Das dreige­schos­sige Patrizierhaus steht äusserlich fast unverändert seit 1836 in der Via Maistra. Dort übernachtete sogar einmal Weltgenie Albert ...

Spezial-Angebot Abonnieren Sie jetzt die «Engadiner Post/Posta Ladina» und profitieren Sie aktuell von unserem Spezialangebot: Lösen Sie ein Jahresabonnement und wir schenken Ihnen ein Einkaufsgutschein von Migros im Wert von Fr. 40.– Angebot gültig bis 01.06.2024. jetzt Abonnieren Unsere Abos Anmelden