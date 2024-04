Im November 2023 hat das Bundesamt für Verkehr (BAV) den Vergabeentscheid im Ausschreibungsverfahren um das Busnetz Oberengadin/Bergell verfügt. Demnach soll die Bus und Service AG Engadin Bus auch künftig mit dem Betrieb der regionalen Buslinien im Oberengadin beauftragt werden. Ausserdem soll die Bus und Service AG ab Dezember 2027 neu den Betrieb der regionalen Buslinien im Bergell bis Chiavenna, Italien, sowie den Palm Express von St. Moritz nach Lugano übernehmen. Diese Linien betreibt heute die PostAuto AG. Aufgrund einer Beschwerde ist der Vergabeentscheid jedoch noch nicht rechtskräftig. Das entsprechende Urteil des Bundesverwaltungsgerichts steht noch aus.





Unabhängig vom laufenden Rechtsverfahren wird das Busangebot im Oberengadin und Bergell auf den Fahrplanwechsel am 15. Dezember 2024 wie geplant ausgebaut. Dies schreibt der Gemeindeverband für den öffentlichen Verkehr im Oberengadin in einer Medienmitteilung. Im Sinne einer Übergangslösung wird das neue Busangebot bis auf Weiteres von den heutigen Betreibern Bus und Service AG bzw. PostAuto AG erbracht. Das neu konzipierte Busnetz ist auf die geplanten Anpassungen beim Bahnangebot abgestimmt und gestaltet sich wie folgt: Linie 90.601: St. Moritz – Champfèr – Silvaplana – Surlej – Sils/Segl; Linie 90.602: (Bernina Lagalbbahn -) Pontresina – Celerina – St. Moritz – Silvaplana – Surlej; Linie 90.603 (Sommer- und Wintersaison): Samedan – Celerina – St. Moritz – Champfèr – Silvaplana – Surlej; Linie 90.604: Pontresina – St. Moritz – Silvaplana – Sils/Segl – Maloja – Castasegna – Chiavenna; Linie 90.605: St. Moritz – Champfèr – Silvaplana – Sils/Segl; Linie 90.606: Chamues-ch – Bever – Samedan – Celerina – St. Moritz; Linie 90.607: Samedan – Pont­resina; Linie 90.608: Cinuos-chel – Brail – S-chanf – Zuoz – La Punt – Chamues-ch; Linie 90.624: Promontogno – Soglio; Linie 90.631: St. Moritz – Lugano (Palm Express).





Insgesamt sollen Bevölkerung und Gäste im Oberengadin und im Bergell von schlankeren Anschlüssen, vermehrt umsteigefreien Beziehungen und von einem um 20 Prozent erweiterten Busangebot profitieren. Gemäss Medienmitteilung werden von diesem neuen Angebot Feriengäste durch zusätzliche Kapazitäten, Einheimische durch verbesserte Angebote in der Nebensaison und Arbeitnehmende im Tourismus dank verbesserten Randstundenverbindungen profitieren.

Zudem wird mittels neuen, ganzjährigen Expressbussen zwischen St. Moritz und Chiavenna die Reisezeit in den Grossraum Milano um 50 Minuten verkürzt.





In Abstimmung mit den Bergbahnen erfolgt die Umstellung auf den Winterfahrplan im Oberengadin bereits am 30. November 2024, also zwei Wochen vor dem eigentlichen Fahrplanwechsel. In diesen zwei Wochen verkehren die Busse noch nach dem bestehenden Angebotskonzept.Die detaillierten Fahrplanentwürfe werden am 23. Mai auf www.öv-info.ch aufgeschaltet.