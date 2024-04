The Baseballs rocken den Corvatsch

Am Samstag, 27. April, wurde an der Mittelstation Murtèl in Corvatsch-Silvaplana das Ende der Wintersaison gefeiert. Am sechsten Frühlingsfest rockte die Berliner Band The Baseballs den Berg. Rund 2100 Besucherinnen und Besucher genossen das Musikspektakel.