In jeder Grossauflage der Engadiner Post / Posta Ladina präsentieren wir Ihnen ein neues KI-Bild, welches allein durch Ihre Rückmeldungen zu einem bestimmten Thema generiert wird. Vor zwei Wochen wollten wir von Ihnen wissen, welchen Sport Sie im Engadin am liebsten betreiben Das nächste KI-Bild erscheint am 29. Mai. Dafür möchten wir von Ihnen wissen, wo sich im Engadin Ihr Kraftort befindet. Teilen Sie es uns in den Kommentaren mit.