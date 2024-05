2100 Kilometer für einen guten Zweck

In der Ausgabe vom 20. April hat die EP/PL über das Maturaprojekt von Emma Vliegen aus Samedan berichtet. Sie absolvierte ein Austauschjahr in Kolumbien, ging dort zur Schule und half nebenbei in einem Hilfsprojekt ihrer Gastmutter mit. Nach ihrer Rückkehr organisierte sie einen Spendenlauf - mit Erfolg.