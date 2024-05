In den letzten 20 Jahren sind über 20 Bären in die Nationalparkregion eingewandert. Es handelte sich durchwegs um junge Männchen aus dem italienischen Trentino auf der Suche nach einen neuen Territorium.



Im Winter gab es zudem in der Region zahlreiche Wolfsbeobachtungen. Im Nationalpark waren es eher wenige, da die Wölfe ihrer Beute folgen und im Winter eher in den tieferen Lagen präsent sind.