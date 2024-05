Rhätische Bahn: Innovativ und mutig in die Zukunft

Bahngeleise auf vorfabrizierten Betonelementen statt auf Schotter. Was bisher erst an Hochgeschwindigkeitsstrecken in Österreich eingesetzt wurde, kommt nun in einer von der RhB entwickelten Form auch in den Brailtunnels I und II zur Anwendung. Das System spart viel Zeit und ergo, auch Kosten.