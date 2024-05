Die meisten der untersuchten Bäche im Mittelland, in Teilen des Jura und in Talebenen grösserer Täler erfüllten damit ihre Rolle als Lebensraum für Tiere nur eingeschränkt, teilte die Eawag am Montag mit. Nur an rund 20 Prozent der Stellen sei ...

Spezial-Angebot Abonnieren Sie jetzt die «Engadiner Post/Posta Ladina» und profitieren Sie aktuell von unserem Spezialangebot: Lösen Sie ein Jahresabonnement und wir schenken Ihnen ein Einkaufsgutschein von Migros im Wert von Fr. 40.– Angebot gültig bis 01.06.2024. jetzt Abonnieren Unsere Abos Anmelden