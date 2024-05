La muos-cha tira

In vicinanza da Ramosch as rechatta l’unic «Fly-Only Track» in Grischun, dimena ün traget ingio chi’s po pes-char be cun muos-chas. Quist sport e’l traget vegnan eir preschantats da la destinaziun turistica sco attracziun da stà in Engiadina Bassa.