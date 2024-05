Mit «Clima Now Spotlight» will die Stiftung Menschen dafür mobilisieren, dass sie sich aktiv für das Klima einsetzen und unterstützt diese finanziell und inhaltlich in der Umsetzung ihrer Ideen. Solche Ideen können sein: Angebote und Aktivitäten, die es Reisenden leicht machen, bei ihrer Planung klimafreundliche Entscheidungen zu treffen, Pionierprojekte im Alpenraum, die Tourismus in Richtung Netto-Null angehen, Neudefinition von Infrastrukturen und Dienstleistungen um durch Bergtourismus verursachte CO2-Emissionen zu reduzieren, neuartige Angebote, Lösungen für den Wintersport der Zukunft, Mobilität, Synergien, technologische Innovationen und vieles mehr. Projekte können bis zum 5. Juli eingereicht werden über www.spotlight.climanow.ch





Clima Now hat sich für den Wettbewerb mit den drei Partnerorga­nisationen Graubünden Ferien, dem Anbieter von Outdoorbekleidung, Patagonia Switzerland, und der Berner Kraftwerke AG zusammengetan, um den Klimaschutz im Alpenraum anzu­gehen und aktiv umzusetzen.









Nach der Vorselektion durch eine Fachjury entscheidet die Öffentlichkeit per Online-Voting, welche sieben Projekte zu einer «Pitch Night» am 24. Oktober eingeladen werden. Zu gewinnen gibt es finanzielle Unterstützung für die Projekte im Gesamtwert von 90 000 Franken. Alle Teilnehmenden haben zudem die Möglichkeit, in einem Support-Bootcamp dabei zu sein, dass sie im Frühling 2025 in der Umsetzung ihrer Projekte unterstützt. Mehr zum ganzen Prozess und den Daten unter www.spotlight.climanow.ch

Die 2021 gegründete Stiftung Clima Now hat sich zum Ziel gesetzt, aktiv gegen die Klimakrise anzugehen. Sie erzielt direkten Impact, indem sie in Early Stage Start-ups aus den Bereichen Energie, Ernährungssysteme und Kohlenstoffsenkung investiert. Auf systemischer Ebene engagiert sich Clima Now in der politischen Arbeit und in der Interessenvertretung, um das schweizerische Netto-Null-Ziel zu erreichen. Clima Now fördert auch das Klimahandeln in der Gesellschaft, indem es Klimaideen bei der jährlichen «Pitch Night» «Spotlight» auf die Bühne bringt.



Mitteilung Graubünden Ferien