In Svizra sun be amo var quatter pertschient da las auas in ün stadi natüral e cun ün caracter oriund. Üna da quellas auas es la Brancla, ün flüm lateral da l’En cun üna lunghezza da 16 kilometers. Ella as rechatta sül territori cumünal ...

