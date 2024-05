Der Engadiner Frühling lockt mit wilder Pracht

Die farbige Frühlingsblumenpracht verschiedener Wildblumen hat Jürg Baeder in der Val Müstair fotografiert. Sie täuscht allerdings etwas über das doch recht wechselhafte und manchmal gar überraschende Frühlingswetter hinweg, welches in den letzten bald drei Monaten in der Region den Ton angab.