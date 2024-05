Der weisse Germer: Verwechslungsgefahr mit dem gelben Enzian

Der weisse Germer (Veratrum album L.) ist in unseren Regionen weitverbreitet. Er liebt feuchte, schattige Wiesenränder. Wir finden ihn auch in schattigen Landzungen am Waldesrand, in kleinen Tobeln und auch in fetten Wiesenteilen. Die Pflanze ist sehr giftig.