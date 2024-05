Neues Pop-up in der Flaniermeile

Auf der Plazza Bellavita steht ab Mai ein Sommer-Pop- up zur Verfügung. Eine zentrale Verweilfläche an der längsten Engadiner Dorfpromenade, die zu Pausen und Begeg­nungen einlädt. «Ein Sommertreffpunkt ohne Konsumationspflicht und mit freier Sicht auf die Engadiner Bergwelt», heisst es in einer Medienmitteilung.