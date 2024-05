Die Fahrplanentwürfe für 2025 sind auf www.öv-info.ch zu finden.

Eine Neuerung, die das Oberengadin betrifft, wird in der Mitteilung erwähnt: Im Oberengadin wird demnach ein neues Buskonzept umgesetzt. Mit dem neuen Linienkonzept sollen insbesondere die Seegemeinden sowie Pontresina besser erschlossen werden. Auch die Verbindung zwischen Mailand und dem Oberengadin kann damit beschleunigt werden. Insgesamt profitiere sowohl die Bevölkerung als auch Gäste im Oberengadin und Bergell von schlankeren Anschlüssen und vermehrt umsteigefreien Verbindun­gen. Bei der Ofenpass-Linie Mals/Mals – Val Müstair – Zernez werden die Anschlüsse in Zernez optimiert, was für kürzere Reisezeiten nach Landquart sowie ins Oberengadin sorgt.





Weitere Informationen zum Fahrplanverfahren sind unter www.aev.gr.ch/fahrplan ersichtlich. Die Entscheide, welche dieser geplanten Fahrplanausbauten finanziert und zuverlässig umgesetzt werden können, werden spätestens im September 2024 gefällt. (staka)