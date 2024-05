Medaillen für 25 Jahre Samariterverein

Kürzlich zog es Samariterinnen und Samariter in die Kirche Sogn Paul nach Rhäzüns zur Verleihung der Henry-Dunant-Medaille. Diese Medaille wird jedes Jahr an die Samariterinnen und Samariter vergeben, die 25 Jahre in einem Samariterverein mitgearbeitet haben. Ins Engadin wurden 4 Medaillen vergeben.