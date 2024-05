Wie aus einer Medienmitteilung des Schweizerischen Nationalparks hervorgeht, präsentieren die Hüttenwarte Nicole und Artur Naue mit Blick auf die Saison 2024 Neuerungen in Bereich der Nachhaltigkeit.





Für den Schweizerischen Nationalpark (SNP) ist es ein zentrales Anliegen, dass der Betrieb der Chamanna Cluozza an diesem sensiblen Ort einen möglichst geringen ökologischen Fussabdruck hinterlässt. So haben Gäste und Team im Jahr 2023 rund drei Tonnen Esswaren aus dem Kühlschrank vom Ausgangspunkt des Hüttenweges ausserhalb Zernez zur Hütte getragen, womit Helikopterflüge vermieden werden konnten. Auch das Aufladen von Handys war bis anhin nicht möglich. Neu können Gäste strampeln für Strom. Ein ausgedientes Demofahrrad vom Licht-Festival Murten erlaubt es ihnen, ihr Gerät auf ökologische Weise zu laden.





Die Chamanna Cluozza hat im Berichtsjahr nach der TourCert-Auszeichnung auch das von Schweiz Tourismus vergebene Nachhaltigkeitsauszeichnung Swisstainable auf der Stufe II (engaged) erhalten. Sie ist damit die einzige Berghütte in der Schweiz und der erste Betrieb in Zernez, der diese hohe Auszeichnung trägt.





Neu erfolgt zudem der Fleischeinkauf wenn immer möglich direkt ab Bio-Hof Chavalatsch in Scuol. Das Fleisch der geschlachteten Tiere teilen sich die Chamanna Cluozza und das Hotel Arnica in Scuol auf. Dabei ergänzen sich die Bedürfnisse der beiden Abnehmerbetriebe, und der Produzent kann die Tiere komplett in der Region verwerten. Mit dem Bündner Gratin realisiert das Hüttenteam sein erstes Gericht «100% regional und 100% biologisch» auf der Speisekarte. Bei der Anreise macht die Hütte beim Angebot «Gratis öV-Anreise in Schweizer Pärke» von Fahrziel Natur mit. Wer drei oder mehr Nächte in der Chamanna Cluozza übernachtet, reist ab einem beliebigen Wohnort in der Schweiz gratis an und ab.





Autor: SNP/Hans Lozza