Engadin Solar: Kritik trotz Redimensionierung

Zwei unterschiedlich gelagerte Einsprachen gegen die PV-Anlage der Energia Solara Engiadinaisa ESE in Samedan und relativ entspannte Projektinitianten. So stellt sich die Ausgangslage vor der Gemeindeversammlung in gut einem Monat in Samedan dar. Jetzt geht es noch um die Grösse der PV-Anlage.