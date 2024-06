Il muglin chi gira

Avant precis 20 ons es gnü miss in funcziun darcheu il vegl Muglin Mall a Sta. Maria. Ed eir uossa, in quist on giubilar, as preschainta la gestiun in buna fuorma, cun üna excellenta situaziun finanziala e daspö quatter eivnas eir cun üna nouva rouda pel vegl muglin.