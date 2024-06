Wer kennt es nicht? Man trifft beim Wandern auf einen wunderschönen Schmetterling und wüsste gern, wie das faszinierende Tierchen heisst. Die neue App «Pro Natura Insektenführer» schafft Abhilfe und ermöglicht das Bestimmen einheimischer Sechsbeiner anhand eines Fotos in Windeseile. Dies schreibt die Pro Natura in einer Medienmitteilung.





Basierend auf dem Buch «Pareys Buch der Insekten» von Michael Chinery entstand die Idee für die «Insektenapp», welche Pro Natura zusammen mit Sunbird Images entwickelt hat. Der «Pro Natura Insektenführer», wie die App offiziell heisst, umfasst über 1800 unterschiedliche Insektenarten in der Schweiz und ist mit 7000 Fotos und Zeichnungen illustriert.





Einstieg in die Welt der Insekten

«Die App ist eine gute Einstiegsmög­lichkeit in die Insektenbestim­mung mit schönen Illustrationen, Artenporträts und spannenden Informationen», findet René Amstutz, Projektleiter Artenförderung bei Pro Natura. Die Bedienung ist einfach: Zur Bestimmung eines Insekts macht man in der App ein Foto des zu bestimmenden Insekts oder lädt ein bereits gemachtes Foto hoch. Umgehend erhält man daraufhin einen Bestimmungsvorschlag sowie ein ausführliches Artenporträt mit Informationen zu körperlichen Merkmalen, Flugzeit, Nistverhalten und vielem mehr. Die App punktet darüber hinaus auch mit Wissen über Spinnentiere und Tausendfüssler.





Sensibilisierung für Sechsbeiner

«Anhand der Informationen in der App können Laien mehr über unsere bedrohten, sechsbeinigen Mitbewohner herausfinden», freut sich Amstutz. «Vielen Menschen ist nicht klar, wie stark wir von den oft als lästig empfundenen Tierchen abhängig sind. Dabei sind sie es, die dafür sorgen, dass Pflanzen bestäubt und Fäkalien abgebaut werden.» Die App soll zur Sensibilisierung für diese wichtigen Tiere und ihre Lebensräume beitragen. Ein Teil der Einnahmen wird denn auch zur Aufwertung von Pro Natura Schutzgebieten verwendet, der Rest fliesst an die Entwickler. Wer noch tiefer in die faszinierende Welt der Insekten eintauchen will, für den gibt es am Mittwochabend, 10. Juni, einen Onlinevortrag mit Insektenspezialist Christian Rösti sowie zahlreichen Schulmaterialien auf der Pro-Natura-Website Pro Natura