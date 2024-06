Der Schweizer Künstler Willy Guggenheim, 1900 in Zürich geboren, nahm auf Anraten des Kunsthändlers Zborowski das Pseudonym «Varlin» an. Er lebte und wirkte viele Jahre in Zürich. In seinem Atelier traf man an sich auf dem Weg vom und ins ...

Möchten Sie weiterlesen? Liebe Abonnent:innen, bitte registrieren Sie sich einmalig in Ihrem Profil um weiterlesen zu können. Klicken Sie dazu auf "anmelden". Liebe Nicht-Abonnent:innen finden Sie die Informationen zu unseren Abo-Angeboten unter "unsere Abos". Wir wünschen eine interessante Lektüre und viel Lesespass. jetzt Abonnieren Unsere Abos Anmelden