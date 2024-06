Die Casa Carolina steht auf dem Kopf. Ursprünglich fungierte das Erdgeschoss des dreistöckigen Steinhauses mitten in Soglio nämlich als Wohnbereich. Schlafen konnte man in den oberen Geschossen. Nach einem Umbau 2021 ist es nun genau umgekehrt. Für die zuständigen Ruinelli-Architekten gab es im Projekt zwei grosse Herausforderungen: nach aussen den historischen Charakter zu bewahren und im Inneren modernes Wohnen zu ermöglichen. Beidem trugen die Architekten Rechnung. Das Haus fügt sich weiterhin mit seinen verputzten Steinmauern in den historischen Ortskern ein. Die alten Fenster wurden um neue ergänzt, welche mit glattem Beton eingefasst einen Hinweis aufs moderne Innere geben. Das Sonnenlicht, für das der Bergeller Ort bekannt ist, hat nun viele Möglichkeiten, ins Haus zu fliessen. Die historische Steintreppe führt hinauf zum Mittelgeschoss, von wo aus eine neue die letzte Etage erschliesst. Aus dieser ragt ein Balkon als unüberdachter Rückzugsort.





Das Zusammenspiel historischer Elemente, wie Holzbrüstungen oder einem Steinfensterbrett im Bad, mit modernen, wie einer vollhölzernen Kochinsel oder einer Stahltreppe in den Innenhof, machen die Casa zu einem Top-Objekt von «Open Doors Engadin». Auf www.opendoors-engadin.org können Sie nun Führungen und andere Specials fürs letzte Juniwochenende buchen.