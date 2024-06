Zu den Anwesenden zählten die beiden Bündner Ständeräte Stefan Engler und Martin Schmid, Nationalrat Jon Pult, Standespräsident Franz Sepp Caluori, die gesamte Bündner Regierung sowie zahlreiche Grossrätinnen und Grossräte. Die beiden Standortgemeinden Bever und Bergün Filisur waren durch Gemeindepräsidentin Selina Nicolay und Gemeindepräsident Luzi Schutz vertreten. Vom Bundesamt für Verkehr (BAV) waren Direktor Peter Füglistaler und Vizedirektorin Anna Barbara Remund, sowie vom Amt für Energie und Verkehr Graubünden (AEV) dessen Vorsteher Thomas Schmid anwesend.

Der 5860 Meter lange neue Albulatunnel wurde in zehnjähriger Bauzeit parallel zum bestehenden Tunnel gebaut und ist mit diesem durch 12 Querverbindungen verbunden. Die Gesamtprojektkosten betragen 407 Millionen Schweizer Franken. Nach der Betriebsaufnahme im neuen Tunnel wird der alte Albulatunnel zum Sicherheitstunnel umgebaut. Der erste fahrplanmässige Zug wird am 12. Juni 2024 durch den neuen Albulatunnel verkehren.

Grosser Publikumsanlass am Sonntag in Preda und Spinas

Am Sonntag, 9. Juni 2024 wartet beim öffentlichen Publikumsanlass an den Nord- und Südportalen in Preda und Spinas jeweils von 9 Uhr bis 17 Uhr ein reichhaltiges Programm auf die Besucherinnen und Besucher. Festbesucherinnen und -besucher, die mit dem Zug anreisen, profitieren von einem vergünstigten Anreisebillett