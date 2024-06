Die Poststellenschliessungen gehen weiter

In den nächsten vier Jahren will die Post schweizweit 170 Filialen schliessen. Damit verbunden ist der Abbau von über 600 Vollzeitstellen. Welche Poststellen geschlossen werden, ist noch unklar. Die EP/PL wollte von der Politik und den Gemeinden im Oberengadin wissen, was sie von dieser Kahlschlagstrategie halten.