Dank Experimentierfreude Neues entdecken

Das Orchester Engadin steht seit September 2023 unter der Leitung von Matthieu Gutbub, der in Frankreich geboren und aufgewachsen ist. Er absolvierte das Konzertdiplom für Violoncello in Basel und das Musiklehrdiplom in Bern. Zurzeit unterrichtet er an den Musikschulen Ober- und Unterengadin sowie in Burgdorf.